Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen zieht hiermit ihre Öffentlichkeitsfahndung vom 22. Februar 2022, 12.40 Uhr, "Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt den Dieb mit dem Tattoo?", zurück. Der 22-Jährige ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland wurde am vergangenen Freitag, 25. Februar 2022, bei einem Fall von Ladendiebstahl in Schalke anhand seiner Tätowierung wiedererkannt und vorläufig festgenommen. Alle Medien, die die Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Bilder zu löschen.

