Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs TUT) Unbekannter schlaucht Heizöl ab

Trossingen (ots)

Noch nicht geklärt ist der Diebstahl von rund 500 Liter Heizöl aus dem Tank in einem Mehrfamilienhaus in der Achauerstraße. Wie der Polizei am Donnerstag mitgeteilt wurde, bohrte ein Unbekannter ein Loch in einen Heizöltank im Keller des Hauses, das derzeit renoviert wird. Wie die große Menge Öl aus dem Tank genommen und abtransportiert wurde, ist noch völlig unklar. Die ermittelnden Beamten, gehen derzeit davon aus, dass das Öl mit einem Schlauch möglicherweise auch mehrfach in den letzten Tagen abgepumpt wurde. Am Tank wurde eine geringe Menge verschüttetes Heizöl festgestellt. Hinweise zu dem recht ungewöhnlichen Fall nimmt die Polizei Trossingen unter Telefon 07425 33866 entgegen.

