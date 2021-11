Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/Sulz a.N., Lkrs.RW) Autofahrerin schwer verletzt

Oberndorf/Sulz (ots)

Auf der A 81 zwischen Oberndorf und Sulz am Neckar ist eine Autofahrerin bei einem Unfall am Freitagmorgen kurz nach 7 Uhr schwer verletzt worden. Die 24-Jährige aus dem Kreis Konstanz war dort in Richtung Stuttgart mit ihrem Mercedes unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie mit ihrer A-Klasse zu weit nach rechts und wurde von einer beginnenden Leitplanke regelrecht ausgehebelt und durch die Luft geschleudert. Nachdem das Auto einen Wildschutzzaun durchbrochen hatte, blieb es mit Totalschaden in einem Heckenabschnitt rund 100 Meter neben der Autobahn liegen. Die Feuerwehr Wittershausen rückte zur Bergung und Brandschutzsicherung mit elf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an. Die Schwerverletzte kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden bei dem Unfall auf 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell