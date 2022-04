Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen /Lkr. Tuttlingen) Unbekannte haben von vier Lastwagen Diesel im Wert von 1.300 Euro abgeschlaucht - Polizei sucht Zeugen (26.04.2022)

Trossingen (ots)

In der Nacht von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, haben Unbekannte von einem Grundstück in der Carl-Benz-Straße insgesamt bei vier Lastwagen Diesel aus den Tanks abgeschlaucht. Bei den Seitenkippern waren die Tankdeckel nicht verschlossen. So konnten die unbekannten Täter die Tankdeckel aufdrehen und den Kraftstoff abpumpen. Die Polizei geht davon aus, dass die 640 Liter Diesel in Kanister abgefüllt worden sind und zu Fuß von den Tätern zu einem Auto mit Anhänger oder Transporter zu einem Nachbargrundstück getragen worden sind. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 3386-0, in Verbindung zu setzen.

