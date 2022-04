Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Kühltransporter zu schwer

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Kühltransporter, der am Dienstag im Gewerbegebiet "Steinhäuslebühl" unterwegs war ist von der Polizei kontrolliert worden, weil die Achsen des Fahrzeugs augenscheinlich unter dem Gewicht der Ladung litten. Die Beamten überprüften den Dreieinhalbtonner mit einer Waage, die deutlich mehr anzeigte, als zulässig war. Der 58-jährige Fahrer hatte auf dem Mercedes-Kleinlaster über eine Tonne zu viel geladen als zulässig war, was nun ein Bußgeld über mehrere Hundert Euro und einen Punkt in Flensburg zur Folge hat. Auch der Verantwortliche der Firma aus dem Kreis Konstanz, der die Fahrt anordnete, muss mit einem Bußgeld rechnen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt bis die Kühlware auf ein anderes Fahrzeug umgeladen war.

