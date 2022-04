Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Überlingen am Ried, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte (25./26.04.2022)

Überlingen am Ried (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7.25 Uhr, versucht in eine Kindertagesstätte in der Bergstraße einzubrechen. Die Täter versuchten mehrfach die hintere Eingangstür der Tagesstätte aufzuhebeln. Es gelang den Einbrechern jedoch nicht, sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Personen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Kindertagesstätte wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, in Verbindung zu setzen.

