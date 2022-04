Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rund 15.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Georg-Fischer-Straße (25.04.2022)

Singen (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden und ein nicht mehr fahrbereites Auto sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagmittag auf der Georg-Fischer-Straße passiert ist. Ein 31-jähriger Mann mit einem VW Transporter bog von der George-Fischer-Straße nach links auf die Gottlieb-Daimler-Straße ab. Dabei stieß der Transporter mit einem von links kommenden, bevorrechtigten BMW eines 56 Jahre alten Mannes zusammen. Der BMW-Fahrer, der die linke Fahrspur benutzte, versuchte noch eine Vollbremsung, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr vermeiden. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Um den im Bereich der Fahrzeugfront stark deformierten und nicht mehr fahrbereiten BMW, an dem geschätzter Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Am VW Transporter entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

