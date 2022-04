Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab (25.04.2022)

Steißlingen (ots)

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 33, zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und Konstanz, von der Fahrbahn abgekommen. Ein 18 Jahre junger Mann fuhr mit einem VW Golf auf der B 33 in Richtung Konstanz. In der Abfahrt Steißlingen kam der 18-Jährige in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume, ehe das Auto liegen blieb. Die Feuerwehr Singen, die mit fünf Fahrzeugen und 14 Mann im Einsatz war, befreite die beiden Fahrzeuginsassen aus dem demolierten Golf. Der 18-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der ebenfalls 18-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Zwei Rettungswagen brachten die jungen Männer zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das stark beschädigte Auto, an dem Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstand.

