POL-H: Verdacht eines illegalen Rennens: Ein Verletzter und neun beschädigte Autos nach Unfall in der hannoverschen Südstadt - Ein Beteiligter flüchtig

Hannover (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Hannovers Südstadt ist am Freitag, 04.03.2022, ein Beteiligter leicht verletzt worden. Eines der Fahrzeuge prallte infolge der Kollision gegen mehrere geparkte Autos und sorgte so für erheblichen Sachschaden. Laut Zeugen besteht der Verdacht, dass sich dessen Fahrer zuvor mit einem weiteren Fahrzeug ein unerlaubtes Rennen geliefert hat. Dessen Fahrer wiederum ergriff nach dem Unfall die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt befuhr ein 21-Jähriger mit seinem BMW der 5er Baureihe am Freitagabend gegen 23:20 Uhr die Sallstraße in südliche Richtung. In Höhe der Stolzestraße überholte der 21-Jährige ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Laut Zeugen beschleunigten beide Fahrzeuge daraufhin. Es besteht der Verdacht, dass sich beide ein verbotenes Rennen lieferten. Kurz vor der Kreuzung Sallstraße/Krausenstraße scherte der BMW vor dem anderen Fahrzeug ein.

Gleichzeitig näherten sich ein 64-jähriger Fahrer eines Mercedes und dessen 27 Jahre alter Begleiter aus der Krausenstraße. Ohne die Vorfahrt der beiden anderen Fahrzeuge zu beachten, bog er in die Sallstraße ein. Es kam zur Kollision zwischen dem BMW und dem Mercedes.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW gegen drei am linken Fahrbahnrand abgestellte Autos der Marken Opel, Mercedes und Skoda geschleudert, die auf drei weitere Fahrzeuge der Marken Skoda, Smart und Kia geschoben wurden. Durch die Kollision mit den abgestellten Autos schleuderte der BMW im weiteren Verlauf zurück auf die Fahrbahn und kollidierte noch mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellten VW.

Nachdem alle Fahrzeuge zum Stillstand gekommen waren, stieg der 21-Jährige zusammen mit einer Begleiterin aus dem Fahrzeug. Die Frau ergriff nach kurzer Rücksprache mit dem Fahrer aus bislang ungeklärtem Grund die Flucht. Ebenso der Fahrer des Autos, mit dem sich der BMW-Fahrer kurz zuvor ein Rennen geliefert haben soll. Das Fahrzeug fuhr über die Sallstraße in südliche Richtung davon. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung blieben sowohl die Frau als auch das unbekannte Fahrzeug verschwunden.

Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Auch die Insassen des Mercedes wurden am Unfallort vorsorglich untersucht, überstanden den Unfall aber offenbar ohne Blessuren. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von 0,68 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Polizei beschlagnahmte sowohl seinen Führerschein als auch den BMW.

Gegen die Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und illegalen Kraftfahrzeugrennens. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit insgesamt rund 72.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, dem mutmaßlichen Autorennen sowie zu den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3217 zu melden. /ram

