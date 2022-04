Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Fahrerin verursacht Blechschaden und fährt davon

Zimmern ob Rottweil (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei, weil eine 63 Jahre alte Fahrerin eines Geländewagens am Montagabend auf dem Park and Ride Parkplatz an der Autobahnanschlussstelle einen Mercedes beschädigt hat und einfach weiterfuhr. Ein Zeuge hatte den Unfall, der beim Ausparken passierte, beobachtet und die Polizei informiert. Diese ermittelte die Fahrerin wenig später und belehrte sie. An ihrem Auto wurden zudem frische Unfallspuren gesichert. Die Schäden an den Autos schätzt die Polizei jeweils auf rund 1000 Euro.

