POL-ME: Baustellenampel in Brand gesetzt - Ratingen - 2110065

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (13. Oktober 2021) haben bislang unbekannte Täter in Ratingen-Breitscheid eine Baustellenampel am Lintorfer Weg in Höhe der Unterführung der A 3 in Brand gesetzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Täter gegen 0.45 Uhr zunächst den Transportreifen der mobilen Ampel angezündet. Die Feuerwehr Ratingen konnte den Brand schnell löschen. Es entstand nur ein geringer Schaden, die Ampel war auch nach dem Brand noch in Betrieb. Ein technischer Defekt kann derzeit ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 entgegen.

