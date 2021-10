Polizei Mettmann

POL-ME: 91-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt bei Alleinunfall und verletzt sich schwer - Ratingen - 2110063

Am Dienstag (12. Oktober 2021) stürzte ein 91-Jähriger auf der Düsseldorfer Straße in Ratingen mit seinem Pedelec und verletzte sich dabei schwer. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das war geschehen:

Der 91-jährige Ratinger war gegen 17 Uhr mit seinem Pedelec auf der Düsseldorfer Straße in Ratingen unterwegs. Zeugenaussagen zufolge fuhr der Mann zwischen den beiden in die Fahrbahn eingelassenen Schienen. Als er auf Höhe der Rot anzeigenden Ampel nach rechts auf den Radweg wechseln wollte, rutschte das Hinterrad des Pedelecs auf den regennassen Schienen weg, sodass der Mann stürzte und sich dabei schwer verletzte. Er wurde von Ersthelfern versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

