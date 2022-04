POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall in 35039 Marburg

Gießen (ots) - Am Sonntag, 03.04.2022, 00:01 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Staufenberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 26-Jähriger aus Staufenberg tödliche Verletzungen erlitt. Ein 20-Jähriger aus Stadtallendorf befuhr zunächst mit seinem schwarzen VW Golf die L 3146 aus Richtung Treis in Richtung Daubringen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die ...

mehr