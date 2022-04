Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der Landstraße 3193

Gießen (ots)

Büdingen:

Zu einem tragischen Unfall kam es am Samstag Nachmittag auf der Landstraße 3193 zwischen Ronneburg-Altwiedermus und Büdingen-Lorbach im Wetteraukreis. Ein 80-jähriger Mann fuhr in Richtung Lorbach und geriet auf Höhe der Ortschaft Diebach am Haag in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit einem entgegen kommenden Pkw und wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus Gelnhausen verstarb. Der Fahrer des beteiligten Pkw wurde ebenfalls schwer verletzt und in die Uniklinik Gießen transportiert.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs- und Rettungsdienste sowie der Polizei waren im Einsatz. Die Bundesstraße musste mehrere Stunden lang voll gesperrt werden. Neben der Unfallaufnahme durch die Polizei hat auch ein Sachverständiger seine Arbeit aufgenommen. Er soll den Unfallhergang rekonstruieren.

M. Giersbach (Polizeiführer vom Dienst)

