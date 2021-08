Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Gebäudekomplex

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitagmorgen (27.08.2021) in einem Firmenkomplex an der Hirschstraße ein Schwelbrand ausgebrochen. Ein Passant entdeckte gegen 06.20 Uhr Rauch auf dem Dach des Gebäudes und verständigte über den Notruf die Rettungskräfte. Die Löscharbeiten der alarmierten Feuerwehr dauerten bis gegen 11.30 Uhr an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Während des Einsatzes sperrten Polizeibeamte zeitweilig die Hirschstraße zwischen der Neuen Brücke und der Breiten Straße.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell