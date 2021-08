Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 55-jährige mutmaßliche Rauschgifthändlerin festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (26.08.2021) eine 55 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, im Bereich des Hauptbahnhofs mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten beobachteten die 55-Jährige gegen 11.30 Uhr dabei, wie sie offenbar mehrere Gegenstände an verschiedene Personen verkauft und dabei auch eine Mülltonne als mutmaßliche Bunkerstätte benutzt haben soll. Bei der anschließenden Kontrolle hatte die Tatverdächtige kein Rauschgift dabei. Im Mülleimer fanden die Beamten allerdings knapp 30 Gramm Haschisch. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Polizisten mehrere Hundert Euro Bargeld, zirka 800 Gramm Haschisch und verschreibungspflichtige Tabletten. Die Beamten nahmen die 55-Jährige daraufhin fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird die polizeibekannte deutsche Staatsangehörige am Freitag (27.08.2021) einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell