POL-GI: Vermisstensuche Giessen-Wieseck

Gießen (ots) - Am Donnerstag, den 17.02.2022, überreichte Janina Heidt, stellvertretend für den Sportgeräte-Hersteller K-Sport GmbH, eine Spende über 2000 Euro an den gemeinnützigen Verein Die Clowndoktoren e.V. Unter dem Motto "Wir für euch" fand zuletzt das Treffen zwischen Janina Heidt von K-Sport GmbH und den Clowndoktoren statt. Stellvertretend für die Firma überreichte Frau Heidt den Betrag an den ...

