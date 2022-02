Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wohnungsbrand

Gießen (ots)

Am späten Freitagabend kam es im Wiesecker Weg in Gießen zu einem Wohnungsbrand. Im 1. OG eines Mehrparteienhauses kam es gegen 23:45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zum Ausbruch eines Feuers, welches auch auf den Flur und das Treppenhaus übergriff. Durch die Feuerwehr mussten Bewohner mittels Drehleiter aus den darüber liegenden zwei weiteren Etagen gerettet werden. Insgesamt wurden drei Bewohner durch eine Rauchgasintoxikation verletzt, zwei davon mussten in Krankenhäuser verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro, das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Eine vorübergehende Unterbringung der Bewohner in Notunterkünften wurde initiiert. Die Brandermittlungen dauern an.

