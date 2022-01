Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Witterungsbedingte Behinderungen auf der BAB 5

Gießen (ots)

Im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen kommt es aktuell auf der BAB 5 zu erheblichen Behinderungen des Straßenverkehrs. Aufgrund von Schneefall und damit verbundener Straßenglätte ist der Verkehr derzeit zwischen Bad Homburg und Friedberg, in Fahrtrichtung Kassel, zum Erliegen gekommen. Auch in der Gegenrichtung in Fahrtrichtung Frankfurt kommt es durch eine geschlossenen Schneedecke zu Beeinträchtigungen.

Die Räumfahrzeuge befinden sich derzeit im Dauereinsatz.

Björn Petry

Polizeiführer vom Dienst

