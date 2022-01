Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Gießen (ots)

Am Montag, den 03. Januar 2022, gg. 19.45 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Autofahrer aus Altenstadt in Begleitung seines 14-jährigen Sohnes die L 3191 aus Richtung Hainchen kommend in Richtung Lindheimer Kreuz. Kurz vor dem Lindheimer Kreuz kam es dann vermutlich zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, welches die Fahrbahn überqueren wollte. Der Autofahrer kam im Anschluss von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Das Auto kam danach ca. 25 m im Bereich einer Böschung auf dem Dach liegend zum Stillstand. Vater und Sohn wurden schwer verletzt und der Sohn erlag tragischerweise noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Vater wurde in ein Krankenhaus verbracht. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger angefordert. Ca. 50 m vor der Endlage des Autos wurde ein totes Reh im Graben festgestellt und Teile des Tieres befanden sich auf der Fahrbahn. Am Auto entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell