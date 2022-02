Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Schwerer Verkehrsunfall in der Gemarkung35708 Haiger

Breitscheid

Langenaubach

Gießen (ots)

Am 26.02.2022, 11:24 Uhr befuhr zunächst ein 39-Jähriger aus Herne mit seinem PKW, BMW die K41 aus Breitscheid kommend in Richtung Langenaubach. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er auf schnee-/eisglatter Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem PKW Renault, gesteuert von einem 34-Jährigen aus Herbon, frontal zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes von der Fahrbahn geschleudert und kamen im angrenzenden Feld zum Stehen. Schwer verletzt wurden die jeweiligen Beifahrer; einer der beiden wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es waren mehrere Rettungswagen vor Ort. Die Feuerwehr barg die Verletzten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war bis ca. 13:00 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. ( Ralph Gerlach ) Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell