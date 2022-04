Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall in der Gemarkung 35460 Staufenberg

Gießen (ots)

Am Sonntag, 03.04.2022, 00:01 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Staufenberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 26-Jähriger aus Staufenberg tödliche Verletzungen erlitt. Ein 20-Jähriger aus Stadtallendorf befuhr zunächst mit seinem schwarzen VW Golf die L 3146 aus Richtung Treis in Richtung Daubringen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem grauen PKW Honda, gesteuert von einer 21-Jährigen aus Staufenberg, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die 21-Jährige und ihr 26-jähriger Beifahrer eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Der Beifahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Unfallverursacher und die 21-Jährige wurden in Krankenhäuser verbracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße war bis ca. 3:30 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Nord unter 0641-7006-3755 in Verbindung zu setzen. (Ralph Gerlach), Polizeiführer vom Dienst

