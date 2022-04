Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Von der Straße abgekommen

Oberndorf-Aistaig (ots)

Eine Autofahrerin, die am Montagmorgen gegen 11 Uhr von Aistaig nach Sulz unterwegs war, ist wegen eines Fahrfehlers von der Straße abgekommen. Die 29-jährige geriet mit ihrem Ford kurz nach der Kläranlage zunächst mit den rechten Rädern auf den unbefestigten Randstreifen der Straße. Beim Gegenlenken übersteuerte sie ihren Van und geriet dann von der Fahrbahn ab. An einem kleinen Abhang kam sie mit ihrem Auto zum Stehen. Bei dem Unfall wurde sie leicht verletzt. Sie selbst und ihre Tochter wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie hoch der Schaden am Auto ist, steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell