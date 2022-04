Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen Kirchen-Hausen

Lkr. Tuttlingen) 20-Jähriger überfährt mit Mercedes eine Verkehrsinsel - 10.000 Euro Schaden (25.04.2022)

Kirchen-Hausen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, auf der Landesstraße 185 an der Einmündung zur Bodenseestraße ereignet hat. Ein 20-Jähriger fuhr mit einem Mercedes auf der Landesstraße 185 in Richtung Aulfingen. Auf Höhe der Einmündung zur Bodenseestraße wollte der junge Mann nach links in Richtung Engen einbiegen. Beim Abbiegevorgang kam der Fahrer mit seinem Wagen rechts von der Straße ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte in eine Schutzplanke. Der Mann zog sich durch den Aufprall keine Verletzungen zu. Der entstandene Blechschaden am Mercedes und an der Leiplanke wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell