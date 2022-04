Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen /Lkr. Tuttlingen) Autofahrer kommt von der Straße ab und verletzt sich leicht (25.04.2022)

Spaichingen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ist es in der Schuraer Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein 47-jähriger Fahrer eines 6er BMW leicht verletzt hat. Der Mann fuhr mit seinem Wagen auf der Schuraer Straße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung Schuraer Straße und der Straße "Am Unterbach" kam der Autofahrer links von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne, die sich auf einer dortigen Verkehrsinsel befindet. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der Sachschaden am BMW und an den Verkehrseinrichtungen wird von der Polizei auf 18.000 Euro geschätzt.

