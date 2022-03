Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand von Sperrmüllcontainer

Stuttgart-Plieningen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagmorgen (08.03.2022) in einem Wertstoffhof an der Straße In den Entenäckern ein Sperrmüllcontainer in Brand geraten. Mehrere Zeugen bemerkten gegen 09.45 Uhr Rauch aus einem der Metallcontainer aufsteigen und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Container, aus dem mittlerweile starker Rauch drang. Durch den Brand entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

