POL-S: Stadtbahn mit Auto kollidiert

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (07.03.2022) in Stuttgart-West ereignet hat. Eine 37-jährige Lenkerin eines Pkw Mini befuhr gegen 18.00 Uhr die Silberburgstraße in Richtung Rotebühlstraße. Als sie vor der Schloßstraße an einer roten Ampel angehalten hatte und sich von hinten ein Rettungswagen mit Sondersignal näherte, fuhr sie ein Stück vorwärts, um diesem freie Fahrt zu ermöglichen. Hierbei geriet die Pkw-Fahrerin in den Gleisbereich und es kam zur Kollision mit einer Stadtbahn der Linie U2, die in Richtung Botnang unterwegs war. Die 37-Jährige sowie der 46-jährige Stadtbahnfahrer und dessen Fahrgäste blieben unverletzt. Der Bahnverkehr war bis etwa 18.40 Uhr beeinträchtigt.

