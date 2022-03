POL-S: Von Zuschauer geschlagen - Geschädigter und Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte haben am Freitag (04.03.2022) oder Samstag (05.03.2022) mehrere Autos in der Waldbader Straße, der Martin-Luther-Straße und der Wildunger Straße aufgebrochen. In der Wildbader Straße schlugen sie zwischen 22.30 Uhr und 07.00 Uhr die Beifahrerscheibe eines auf Höhe Hausnummer 18 geparkten Renault Twingo ein und stahlen daraus eine Musikbox im Wert von über 100 Euro. In der Martin-Luther-Straße auf Höhe Waiblinger Straße 61 ...

mehr