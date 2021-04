Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 18-Jähriger schlägt Polizisten

Hamm-Heessen (ots)

Ein 18-Jähriger aus Hamm floh nach einer Ruhestörung am Samstag, 3. April, gegen 1.20 Uhr, auf der Amtsstraße zu Fuß vor der Polizei und griff anschließend zwei Polizisten an.

Die Polizisten waren vor Ort, da eine fünfköpfige Personengruppe lautstark herumschrie. Beim Eintreffen der Streifenwagen flüchteten die Personen zu Fuß in verschiedene Richtungen.

Einer der Beschuldigten, der 18-Jährige, floh in Richtung Jahnstraße und konnte von einem 28-jährigen Polizisten zu Fuß eingeholt werden. Als der 18-Jährige nach mehrfacher Aufforderung nicht stehen blieb, griff der Polizist an die Schulter des Hammers, um eine weitere Flucht zu verhindern. Daraufhin schlug der 18-Jährige in Richtung des Gesichts des Polizisten. Der 28-Jährige konnte ausweichen und wurde daher nur an der Schulter leicht verletzt.

Auch beim Anlegen der Handschellen leistete der alkoholisierte 18-Jährige Widerstand und verletzte dabei einen 25-jährigen Polizisten leicht.

Beide Polizisten verblieben dienstfähig.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt, er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. (hr)

