Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe brechen Autos auf

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Freitag (04.03.2022) oder Samstag (05.03.2022) mehrere Autos in der Waldbader Straße, der Martin-Luther-Straße und der Wildunger Straße aufgebrochen. In der Wildbader Straße schlugen sie zwischen 22.30 Uhr und 07.00 Uhr die Beifahrerscheibe eines auf Höhe Hausnummer 18 geparkten Renault Twingo ein und stahlen daraus eine Musikbox im Wert von über 100 Euro. In der Martin-Luther-Straße auf Höhe Waiblinger Straße 61 schlugen die Täter zwischen 22.15 Uhr und 09.15 Uhr die Seitenscheibe eines Skoda Octavia ein und stahlen aus dem Fahrzeuginneren einen Rucksack. In der Wildunger Straße schlugen unbekannte Täter am Freitag zwischen 21.50 Uhr und 22.00 Uhr ebenfalls das seitliche Fenster ein und nahmen eine Sporttasche mit Bekleidungs- und Hygieneartikeln mit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell