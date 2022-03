Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gartenhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind über das Wochenende (04. bis 06.03.2022) in mehrere Gartenhäuser in den Gewannen Bisichgraben und Steiningen sowie an der Straße Beim Römerhof eingebrochen. Die Täter verschafften sich in vier Fällen gewaltsam Zugang zu den jeweiligen Häusern, bei einem weiteren blieb es beim Versuch. Aus zwei Gartenhäusern im Gewann Bisichgraben sowie aus einem Gartenhaus im Gewann Steiningen wurden mehrere Gegenstände gestohlen. Darunter befanden sich unter anderem Werkzeuge und Gasflaschen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 zu wenden.

