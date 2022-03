POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Diebe haben am Donnerstag (03.03.2022) oder Freitag (04.03.2022) zwei Pedelecs aus einer Tiefgarage an der Varnbülerstraße erbeutet. Die Täter gelangten zwischen 13.30 Uhr und 12.00 Uhr auf unbekannte Weise in die Tiefgarage. Dort stahlen sie ein schwarzes Pedelec der Marke Prophete vom Typ Graveler und ein schwarzes Pedelec der Marke Cube vom Typ Touring Hybrid One 500. Beide hatten jeweils ...

