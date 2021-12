Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spielzeug aus Grundschule geklaut

Bad Langensalza (ots)

Unliebsame Gäste hielten sich am zurückliegenden Wochenende auf dem Gelände der Grundschule in der Döppingstraße auf. Der oder die Täter überstiegen einen Zaun und gelangten so auf das Gelände der Schule. Aus einem Abstellraum nahmen sie ein Dreirad und einen Roller mit. Der Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

