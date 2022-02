Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Sattelzug auf der BAB 29 fährt gegen Mittelschutzplanke/Zeugenaufruf+++

Oldenburg (ots)

+++Sattelzug auf der BAB 29 fährt gegen Mittelschutzplanke/Zeugenaufruf+++

Am 22.02.2022, gegen 09.16 Uhr, befährt ein 59-jähriger Fahrer eines Sattelzuges den Hauptfahrstreifen der BAB 29 auf der Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven. Zwischen der Anschlussstelle Hahn-Lehmden und dem Parkplatz "Bekhauserbüsche" kommt dieser nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrzeugführer gibt im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme an, dass er einem vor ihm plötzlich stark abbremsenden Pkw ausgewichen sei und daraufhin die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren habe. Hinweise zu dem Pkw liegen derzeit nicht vor. In diesem Zusammenhang werden Augenzeugen des Verkehrsunfalles gebeten sich unter der Telefonnummer 04402/9330 bei der Autobahnpolizei Oldenburg zu melden. Durch den Verkehrsunfall entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro. Im Raume steht der weiterhin der Verdacht der Manipulation an dem vorgeschriebenen Fahrtenschreiber. Ermittlungen hierzu dauern an. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie Bergung des Sattelzuges wird die BAB 29 im Bereich der Unfallstelle halbseitig bis 13.15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell