POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Friedrichsfehn

Am Samstag, 13.11.2021, gegen 00.20 Uhr, kam es in Edewecht, Ortsteil Friedrichsfehn, zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl.

Bislang unbekannte Täter hatten sich auf das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Straße Am See begeben und waren auf das Dach des Gebäudes geklettert, das sie gewaltsam durchbrachen. So gelangte mindestens ein Täter in das Objekt, wo er von einer dort installierten Videokamera gefilmt wurde. Der Täter bemerkte die Kamera schließlich und entwendete sie. Zu möglichem weiteren Diebesgut können zurzeit keine Angaben gemacht werden.

Täterbeschreibung:

ca. 25-35 Jahre alt, schlank, kurzrasierte Haare, "Geheimratsecken", trägt eine Weste und offenbar Arbeitshandschuhe mit Noppenprofil. Er führt eine Tasche unter dem rechten Arm und hält eine Taschenlampe in der linken Hand. Am Revers klemmt offenbar ein Handsprechfunkgerät, das der Täter auch zu bedienen scheint. Er dürfte mit Mittätern kommuniziert haben. Zu diesen können jedoch keine Angaben gemacht werden.

Das Amtsgericht Oldenburg hat nun die Öffentlichkeitsfahndung nach dem videografierten Täter angeordnet. Dazu sind Standfotos aus dem Video ("Circle View") an diese Mitteilung angefügt worden. Das Video kann von Medienvertretern beim Polizeikommissariat Bad Zwischenahn angefordert werden.

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Beschuldigten machen? Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn.

