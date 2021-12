Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Zahlreiche Glätteunfälle.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagabend wurde die Polizei Lippe aufgrund der glatten Straßen zu über vierzig Verkehrsunfällen gerufen. Insbesondere in den Höhenlagen waren die Fahrbahnen spiegelglatt und erschwerte auch den Einsatzkräften die Anfahrt der Unfallstellen. Bei den meisten Unfällen blieb es zum Glück bei Sachschäden, drei Verkehrsteilnehmende wurden leicht verletzt.

In Bad Salzuflen versuchte ein 47-Jähriger am Sonntag gegen 20:35 Uhr an einem Stoppschild im Steinbrink zu halten, rutschte jedoch auf die Wüstener Straße. Dort kollidierte sein VW Polo mit einem Mitsubishi Lancer, an dessen Steuer eine 24-Jährige saß, und anschließend mit einer Mauer. Der Mitsubishi wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt insgesamt bei rund 3500 Euro. Fahrer und Fahrerin sowie der 28-jährige Beifahrer aus dem Mitsubishi wurden beim Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in umliegende Kliniken gefahren.

Am heutigen Vormittag entspannte sich die Verkehrssituation.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell