Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Alverdissen. Zeugen für Brandstiftung gesucht.

Lippe (ots)

Am Freitag (24.12.2021) brannte es in einem leerstehenden Fabrikgebäude in der Straße Filleberg (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5107885). Die Feuerwehr löschte in Brand geratene Möbel und Unrat. Der Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Zeuginnen und Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, informieren bitte das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell