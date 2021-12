Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen - Pöbeleien, Beleidigungen und Widerstand bei Verkehrskontrolle

Lippe (ots)

(AL) In der Nacht von vom 23/24.12., gegen 02:20 Uhr, in Asemissen, fingen zwei Mitfahrer in einem Pkw an, bei einer Verkehrskontrolle die kontrollierenden Polizeibeamten massiv anzupöbeln und erheblich zu beleidigen. Die beiden jungen Männer aus Leopoldshöhe (22 Jahre alt) und aus Oerlinghausen (21 Jahre alt) mussten im weiteren Verlauf zu Boden gebracht, gefesselt und in Gewahrsam genommen werden, indem sie die weitere Nacht verbrachten. Neben zwei Strafverfahren die gegen sie eingeleitet werden, wurden ihnen Blut entnommen und ein mitgeführtes Handy beschlagnahmt.

