Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mülltonne brennt.

Lippe (ots)

Am Sonntag (26.12.2021) entdeckte ein Zeuge aus dem Auto heraus eine brennende Mülltonne in der Bahnhofstraße. Dem Mann gelang es, die Tonne von einem Mehrfamilienhaus wegzuziehen, so dass es nicht durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr löschte die brennende Tonne. Sachdienliche Hinweise zum Brand nimmt das Kriminalkommissariat 1 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell