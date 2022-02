Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Einbruch in Firmengebäude +++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende stiegen ungekannte Täter in die Räume eines Paketdienstes an der Wilhelmshavener Heerstraße ein.

In der Zeit zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Sonntagabend (18.30 Uhr) öffneten die Diebe gewaltsam ein Bürofenster und konnten auf diese Weise ins Gebäude eindringen. Sie nahmen den Inhalt mehrerer Wertsäcke an sich und flüchteten anschließend unerkannt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Bereits eine Woche zuvor (Samstag, 12. Februar, 23.10 Uhr) war es bei derselben Firma zu einem ähnlich gelagerten Einbruch gekommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115. (240044)

