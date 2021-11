Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 17. November 2021, ereignete sich gegen 12:55 Uhr ein Verkehrsunfall an der Langen Straße in Nordenham, Einswarden.

Eine 41-Jährige aus Oldenburg befuhr mit ihrem Audi die Lange Straße in Fahrtrichtung Blexen auf dem linken Fahrstreifen. Im weiteren Verlauf musste sie verkehrsbedingt hinter einem wartenden Linksabbieger anhalten. Ein nachfolgender 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordenham erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Audi auf.

Die Fahrerin aus Oldenburg wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Die Höhe der an den Fahrzeugen entstandenen Sachschäden wurde auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

