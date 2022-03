Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 16.03.2022:

Peine (ots)

Motorradfahrer kommt im Nebel von der Straße ab

Gegen 07:30 Uhr am 16.03. kam ein 21-jähriger Motorradfahrer zwischen Wahle und Fürstenau von der Fahrbahn ab. Bei dichtem Nebel geriet der Fahrer alleinbeteiligt in den Straßengraben rechts der Fahrbahn. Er streifte noch eine Warnbake und stürzte dann zu Boden. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum in Braunschweig eingeliefert. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden.

Kurzzeitige Protestversammlungen auf Bundesstraßen

An mindestens zwei Stellen im Landkreis Peine, auf der Ortsdurchfahrt in Edemissen und an der Kreuzung "Deutscher Kaiser" (B494/L413) bei Stedum fanden in der Mittagszeit am 16.03. kurzzeitige demonstrative Aktionen statt. An beiden Stellen wurde unter Nutzung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und teils mit Plakaten Protest gegen aktuelle Geschehnisse zum Ausdruck gebracht. Kurzfristig musste durch Polizeibeamte der Verkehr geregelt werden. In allen Fällen fand der Protest friedlich und ohne weitere Beeinträchtigungen statt.

