Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 15.03.2022:

Peine (ots)

Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfällen

Am 14.03. musste die Polizei in Peine zwei Unfälle aufnehmen, bei denen Personen verletzt worden sind. Gegen 13:30 Uhr übersah der 35-jährige Fahrer eines Opel an der Einmündung Straße "Am Ottos Hof" in die "Ostrandstraße" einen 30-jährigen Fahrradfahrer. Der Mann war mit seinem Rad entlang der Ostrandstraße unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall und den folgenden Sturz erlitt er Verletzungen an Schulter, Rücken und Kopf und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum in Braunschweig eingeliefert.

Am späteren Nachmittag ereignete sich gegen 18:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B65 zwischen der Stahlwerkbrücke und der B444. Ein 22-jähriger VW-Fahrer wollte auf Höhe der Hertha-Peters-Brücke eine 70-jährige in ihrem Mercedes überholen und übersah, dass die Frau nach links auf einen Schotterplatz abbiegen wollte. Daher kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des VW und sein Beifahrer wurden leicht verletzt, die Frau musste schwerverletzt von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B65 musste zeitweise vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell