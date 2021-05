Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ein leichtverletzter Autofahrer nach Verkehrsunfall - Blutprobe angeordnet

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 15.05.2021, um 10.15 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Ahlener mit seinem Pkw die Bunsenstraße in Ahlen. Ohne Fremdeinwirkung geriet der Fahrer in Höhe der Tierklinik auf den neben der Fahrbahn befindlichen Parkstreifen. Dort kollidierte er mit einem dort geparkten Pkw. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 59-Jährige leichte Verletzung zu, so dass Rettungskräfte ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus brachten. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich Verdacht, dass der 59-Jährige unter Medikamenteneinfluss steht. Die Polizeibeamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

