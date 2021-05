Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei PKW flüchteten vor der Polizei und wurden später verunfallt aufgefunden

Warendorf (ots)

Der Besatzung eines Streifenwagens, die in Beckum auf dem Lippweg Richtung Innenstadt fuhren, kamen am frühen Samstagmorgen, gegen 01.38 Uhr, zwei Fahrzeuge (beides Daimler-Benz) entgegen. Beide Fahrzeuge sollten angehalten und kontrolliert werden. Während der Streifenwagen wendete, entfernten sich beide Fahrzeuge mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsausgang/B58.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten beide PKW verunfallt aufgefunden werden. Der erste PKW war noch auf dem Lippweg, kurz vor der Brücke über der B58, von der Straße abgekommen. Die drei Insassen des Fahrzeuges hatten sich von der Unfallstelle zu Fuß entfernt, konnten aber in der Nähe des Unfallortes angetroffen werden. Der PKW wurde von einem 20-jährigen Beckumer gefahren, der nach ersten Ermittlungen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Mit im PKW befanden sich außerdem ein 21-Jähriger und ein 22-Jähriger, beide ebenfalls in Beckum wohnhaft. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und durch eingesetzte Rettungskräfte vor Ort versorgt.

Der zweite Daimler konnte verunfallt kurz vor Diestedde auf der B58 in Höhe der Düllostraße aufgefunden werden. Der 18-jährige Fahrer aus Beckum kam am Ende einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und kam in dem angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Beide PKW wurde sichergestellt, Angaben zu entstandenen Schadenshöhe sind zurzeit nicht möglich.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell