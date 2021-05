Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw überschlug sich bei Verkehrsunfall - zwei Personen leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 14.05.2021, gegen 18.15 Uhr kam es auf der Straße Westenmauer in Ahlen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Hamm und ein 69-jähriger Fahrzeugführer aus Ahlen leicht verletzt wurden. Die Frau aus Hamm befuhr mit ihrem Citroen die Westenmauer, als der Mann aus Ahlen mit seinem Kia aus einer Parkbucht in den fließenden Straßenverkehr einfuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw der 20-Jährigen aus Hamm überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Pkw des 69-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß gegen einen weiteren, geparkten Pkw geschoben. Die beiden verletzten Fahrzeugführer wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 12.500 Euro.

