POL-WAF: Beckum. Schwerverletzte Autofahrerin nach Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Autofahrerin ereignete sich am Samstag, den 15.05.2021, am Kreisverkehr "Brulands Eck" in Beckum. Gegen 08.00 Uhr befuhr eine 41-jährige Dolbergerin mit ihrem Toyota Corolla die B58 aus Richtung Beckum-Roland kommend in Fahrtrichtung Ahlen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr verlor die 41-Jährige ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Straßengraben liegen. Die Besatzung eines angeforderten Rettungshubschraubers transportierte die Schwerverletzte in eine Unfallklinik. Die Polizei sperrte die B58 für die Dauer der Unfallaufnahme komplett ab. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

