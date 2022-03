Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 14.03.2022

Peine (ots)

Am 14.03.2022 um 18:24 Uhr kam es in Peine, B65 im Bereich der Herta-Peters-Brücke zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW Polo fuhr von der Stahlwerkerbrücke kommend in Richtung Westen und überholte zunächst mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge. Als er einen vor ihm fahrenden Mercedes überhohlen wollte bog die Fahrerin des Mercedes nach links in einen Feldweg ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des VW Polo und der Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Fahrerin des Mercedes wurde durch den Unfall im Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die B 65 wurde für die Unfallaufnahme bis 20 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell