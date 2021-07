Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Gerolstein (ots)

Am 12.07.21, gegen 13:30 Uhr, ist in Gerolstein, Sarresdorfer Straße, auf dem Aldi-Parkplatz, ein parkender weißer Pkw Opel Mokka beschädigt worden. Der Fahrer eines unbekannten, vermutlich blauen, Fahrzeugs hat zur genannten Unfallzeit den Opel Mokka, wahrscheinlich beim Rangieren, beschädigt und sich dann entfernt, ohne Angaben zu seiner Person und zum Unfallgeschehen zu hinterlassen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Gerolstein, Tel.: 06591-95260 oder an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

