Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Alf (ots)

Am 11.07.2021, 05:30-06:00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Personen die Warnbaken an der Baustelle zwischen Bullayer Brücke und Alf, B53, umgeworfen und quer auf der Fahrbahn liegend hinterlassen. Zeugen, die Hinweise zu Personen machen können, die sich in dieser Zeit in der Nähe aufhielten, werden gebeten, sich mit der Polizei Zell in Verbindung zu setzen.

